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На облік без ВЛК — кого ТЦК не має права відправляти на комісію

23 вересня 2024 21:23
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військовий облік в Україні - чи усі мають пройти військово-лікарську комісію
У ТЦК під час проходження комісії. Фото: "Суспільне Львів"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Згідно із постановою Кабінету міністрів, усі громадяни України до 25 років можуть стати на військовий облік без візиту до ТЦК і проходження військово-лікарської комісії. Для цього їм потрібно буде звернутися до ЦНАП чи, за умови перебування за кордоном, до консульства.

Про це йдеться у матеріалі  "УП. Життя".

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Згідно з чинним законодавством, усі повнолітні чоловіки віком до 60 років мають перебувати на військовому обліку.

Для того, аби стати на облік, громадянин має пройти військово-лікарську комісію — але після постанови Кабміну від 16 серпня 2024 року частина військовозобов’язаних громадян може стати на облік без проходження ВЛК.

Як відбуватиметься зарахування на облік без відвідувань ТЦК

Згідно з цією постановою, усі громадяни віком від 16 до 25 років (навіть ті, хто перебуває за межами України) можуть стати на військовий облік без проходження ВЛК.

Зарахування на військовий облік відбудеться автоматично, коли такий громадянин звернеться до ЦНАП для оформлення внутрішнього чи закордонного паспорту, а якщо громадянин перебуває за кордоном — у момент візиту до української дипломатичної установи для отримання консульських послуг.

Нагадаємо, ми писали раніше, чи потрібно проходити військово-лікарську комісію претендентам на бронювання.

Додамо, у Міноборони пояснили, як часто треба проходити військово-лікарську комісію військовозобов’язаним громадянам України.

Кабінет міністрів військовий облік ЦНАП ВЛК ТЦК та СП консульство

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