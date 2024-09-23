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На учет без ВВК — кого ТЦК не имеет права отправлять на комиссию

23 сентября 2024 21:23
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Военный учет в Украине - все ли должны пройти военно-врачебную комиссию
В ТЦК при прохождении комиссии. Фото: "Суспільне Львів"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Согласно постановлению Кабинета министров, все граждане Украины до 25 лет могут встать на военный учет без визита в ТЦК и прохождения военно-врачебной комиссии. Для этого им нужно будет обратиться в ЦНАП или, при условии пребывания за границей, в консульство.

Об этом говорится в материале "УП. Життя".

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Согласно действующему законодательству, все совершеннолетние мужчины в возрасте до 60 лет должны состоять на военном учете.

Чтобы стать на учет, гражданин должен пройти военно-врачебную комиссию — но после постановления Кабмина от 16 августа 2024 года часть военнообязанных граждан может стать на учет без прохождения ВЛК.

Как будет происходить зачисление на учет без посещений ТЦК

Согласно этому постановлению, все граждане в возрасте от 16 до 25 лет (даже те, кто находится за пределами Украины) могут встать на военный учет без прохождения ВВК.

Зачисление на военный учет состоится автоматически, когда такой гражданин обратится в ЦНАП для оформления внутреннего или загранпаспорта, а если гражданин находится за границей, в момент визита в украинское дипломатическое учреждение для получения консульских услуг.

Напомним, мы писали раньше, нужно ли проходить военно-врачебную комиссию претендентам на бронирование.

Добавим, в Минобороны объяснили, как часто нужно проходить военно-врачебную комиссию военнообязанным гражданам Украины.

Кабинет министров военный учет ЦПАУ ВВК ТЦК и СП консульство

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