У Львівській області ТЦК проігнорував документи військовозобов'язаного

Зал суду. Ілюстративне фото: court.gov.ua

У Львівській області територіальний центр комплектування та соціальної підтримки ігнорував надіслану поштою заяву військовозобов'язаного про надання відстрочки від мобілізації. Суд визнав дії працівників ТЦК протиправними та змусив розглянути документи.

Про це сказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі.

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Обставини справи

Військовозобов’язаний мешканець Львівщини здійснює постійний догляд за своєю бабусею з першою групою інвалідності. Цього року у травні він надіслав до ТЦК пакет документів, щоб отримати відстрочку від призову під час мобілізації.

У військкоматі його документи отримали та проігнорували. Військовозобов'язаний звернувся до суду, щоб визнати дії працівників ТЦК протиправними та зобов’язати розглянути надіслані поштою документи.

У матеріалах справи зазначено, що представник ТЦК не скористався правом подати відкликання на позовну заяву та пояснити дії. Зазвичай у схожих випадках працівники ТЦК можуть не розглядати надіслані поштою документи, вимагаючи "особистої присутності чоловіка у ТЦК".

Що вирішив суд

Суд дослідив матеріали та аргументи сторін. Було вирішено, що ТЦК не розглянув заяву військовозобов’язаного, а тому бездіяльність його працівників є протиправною.

Суддя зобов’язав ТЦК розглянути надіслану поштою заяву з врахуванням висновків суду. Рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо, у Львівській області мобілізовані чоловіки відмовлялися виконувати накази командування. Зокрема, вони не схотіли отримувати військову форму. За вчинене чоловіків засудили до п'яти років ув'язнення.

Також ми повідомляли, що у Хмельницькій області військовослужбовець звернувся до суду, щоб стягнути кошти з військової частини. Боєць зазнав важкого поранення на фронті, однак не отримав виплати за лікування. Суд задовольнив його позов.