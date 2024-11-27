Во Львовской области ТЦК проигнорировал документы военнообязанного

Зал суда. Иллюстративное фото: court.gov.ua

Во Львовской области территориальный центр комплектования и социальной поддержки игнорировал посланное по почте заявление военнообязанного о предоставлении отсрочки от мобилизации. Суд признал действия работников ТЦК противоправными и заставил рассмотреть документы.

Об этом говорится в решении, которое обнародовали в судебном реестре.

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Обстоятельства дела

Военнообязанный житель Львовщины осуществляет постоянный уход за своей бабушкой с первой группой инвалидности. В мае этого года он направил в ТЦК пакет документов, чтобы получить отсрочку от призыва во время мобилизации.

В военкомате его документы получили и проигнорировали. Военнообязанный обратился в суд, чтобы признать действия работников ТЦК противоправными и обязать рассмотреть посланные по почте документы.

В материалах дела указано, что представитель ТЦК не воспользовался правом подать отзыв на исковое заявление и объяснить действия. Обычно в подобных случаях работники ТЦК могут не рассматривать присланные по почте документы, требуя "личного присутствия мужчины в ТЦК".

Что решил суд

Суд изучил материалы и аргументы сторон. Было решено, что ТЦК не рассмотрел заявление военнообязанного, а потому бездействие его работников противоправно.

Судья обязал ТЦК рассмотреть посланное по почте заявление с учетом выводов суда. Решение еще можно обжаловать.

Напомним, во Львовской области мобилизованные мужчины отказывались выполнять приказы командования. В частности, они не захотели получать военную форму. За совершенное мужчин приговорили к пяти годам заключения.

Также мы сообщали, что в Хмельницкой области военнослужащий обратился в суд, чтобы взыскать средства с воинской части. Боец получил тяжелое ранение на фронте, однако не получил выплаты за лечение. Суд удовлетворил его иск.