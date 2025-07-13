У Хмельницькій області засудили чоловіка за "злив" інформації про пересування ТЦК - деталі

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Хмельницькій області 48-річний мешканець Шепетівського району поширював у мережі інформацію про пересування та місцезнаходження військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Його засудили.

Про це повідомила Хмельницька обласна прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, чоловік з вересня минулого року активно діяв у закритій онлайн-спільноті. Він не лише користувався оприлюдненими там даними, а й самостійно фіксував і публікував локації, де працювали представники ТЦК та СП, які проводили мобілізаційні заходи.

Суд визнав його винним за статтею 114-1 Кримінального кодексу України — "Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань".

Засудженому призначили п’ять років позбавлення волі з випробувальним терміном на один рік.

У прокуратурі зазначають, що це вже сьомий аналогічний вирок у регіоні з початку 2025 року. Усі засуджені — мешканці міста.

Нагадаємо, що у Рівному місцевого мешканця визнано винним у незаконному поширенні відомостей щодо місць дислокації підрозділів Збройних сил України. Чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності за дії, які могли поставити під загрозу безпеку військовослужбовців та ускладнити виконання оборонних завдань.

А у Запоріжжі жінка виправдовувала російську агресію та поширювала інформацію про ЗСУ. Її притягнули до кримінальної відповідальності.