В Хмельницкой области осудили мужчину за "слив" информации о передвижении ТЦК - детали

На Хмельниччине мужчина слил данные о ТЦК — какое наказание
В Хмельницкой области 48-летний житель Шепетовского района распространял в сети информацию о передвижении и местонахождении военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Его осудили.
Об этом сообщила Хмельницкая областная прокуратура.
Детали дела
По данным следствия, мужчина с сентября прошлого года активно действовал в закрытом онлайн-сообществе. Он не только пользовался обнародованными там данными, но и самостоятельно фиксировал и публиковал локации, где работали представители ТЦК и СП, которые проводили мобилизационные мероприятия.
Суд признал его виновным по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины — "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований".
Осужденному назначили пять лет лишения свободы с испытательным сроком на один год.
В прокуратуре отмечают, что это уже седьмой аналогичный приговор в регионе с начала 2025 года. Все осужденные — местные жители.
Напомним, что в Ровно местный житель признан виновным в незаконном распространении сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины. Мужчину привлекли к уголовной ответственности за действия, которые могли поставить под угрозу безопасность военнослужащих и усложнить выполнение оборонных задач.
А в Запорожье женщина оправдывала российскую агрессию и распространяла информацию о ВСУ. Ее привлекли к уголовной ответственности.
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