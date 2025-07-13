В Хмельницкой области осудили мужчину за "слив" информации о передвижении ТЦК - детали

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Хмельницкой области 48-летний житель Шепетовского района распространял в сети информацию о передвижении и местонахождении военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Его осудили.

Об этом сообщила Хмельницкая областная прокуратура.

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Детали дела

По данным следствия, мужчина с сентября прошлого года активно действовал в закрытом онлайн-сообществе. Он не только пользовался обнародованными там данными, но и самостоятельно фиксировал и публиковал локации, где работали представители ТЦК и СП, которые проводили мобилизационные мероприятия.

Суд признал его виновным по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины — "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований".

Осужденному назначили пять лет лишения свободы с испытательным сроком на один год.

В прокуратуре отмечают, что это уже седьмой аналогичный приговор в регионе с начала 2025 года. Все осужденные — местные жители.

Напомним, что в Ровно местный житель признан виновным в незаконном распространении сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины. Мужчину привлекли к уголовной ответственности за действия, которые могли поставить под угрозу безопасность военнослужащих и усложнить выполнение оборонных задач.

А в Запорожье женщина оправдывала российскую агрессию и распространяла информацию о ВСУ. Ее привлекли к уголовной ответственности.