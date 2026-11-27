Прокурор читає вирок обвинуваченому. Фото ілюстративне: facebook/odkievskiysud

На Хмельниччині чоловік отримав бойову повістку, проте у визначений день не з'явився до ТЦК. Майже через рік після цього він мобілізувався до Збройних сил України, однак від кримінальної відповідальності за ухилення від призову це його не звільнило. Суд врахував проходження військової служби під час призначення покарання.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на вирок Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області.

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Чоловік проігнорував повістку

За матеріалами справи, 19 травня 2025 року військовозобов'язаний пройшов військово-лікарську комісію. Попри наявні захворювання, зокрема проблеми із зором, лікарі визнали його придатним до служби у частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку та охорони. Через три дні чоловікові вручили повістку для подальшої відправки до військової частини. Він мав прибути до ТЦК 2 червня о 09:00. Однак у призначений день чоловік до ТЦК не прийшов і не повідомив про причини своєї відсутності. Під час судового засідання він повністю визнав провину та пояснив, що злякався.

Мобілізація після ухилення

На момент отримання повістки чоловік не мав права на відстрочку, а під час судового засідання не навів поважних причин неявки до ТЦК. Однак ще до завершення розгляду кримінальної справи він долучився до війська. З 25 квітня 2026 року чоловік проходить військову службу за мобілізацією, що підтверджують довідки з військової частини. Суд розцінив це як переосмислення чоловіком власної поведінки та усвідомлення обов'язку щодо захисту держави.

Яке покарання призначив суд

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) та призначив йому три роки позбавлення волі. Однак від відбування покарання його звільнили з іспитовим строком на один рік. Протягом іспитового строку чоловік має періодично з'являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без відповідного погодження.

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Раніше у Дніпрі судили чоловіка, який видав чужий діагноз за свій, щоб уникнути мобілізації. На підставі підроблених медичних документів ВЛК визнала його непридатним до військової служби та виключила з військового обліку. Після викриття обману суд призначив чоловікові три роки позбавлення волі, проте звільнив від відбування покарання з випробуванням.

Також на Житомирщині чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності за ухилення від військового обліку. Він отримав повістку та письмове попередження від керівництва ТЦК, однак не виконав вимоги щодо військового обліку. Чоловік повністю визнав провину, а суд призначив йому штраф у розмірі 5 100 гривень.

Схожу справу розглянули й на Вінниччині, де чоловік проігнорував бойову повістку, але згодом проходив військову службу. Пізніше його звільнили зі служби як батька трьох неповнолітніх дітей. Суд не звільнив чоловіка від кримінальної відповідальності за попереднє ухилення від мобілізації та призначив три роки позбавлення волі з дворічним іспитовим строком.