Прокурор зачитывает приговор обвиняемому. Фото иллюстративное: facebook/odkievskiysud

В Хмельницкой области мужчина получил повестку о призыве, однако в назначенный день не явился в ТЦК. Почти через год после этого он был мобилизован в Вооруженные силы Украины, однако это не освободило его от уголовной ответственности за уклонение от призыва. Суд учел прохождение военной службы при назначении наказания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на приговор Староконстантиновского районного суда Хмельницкой области.

Реклама

Мужчина проигнорировал повестку

Согласно материалам дела, 19 мая 2025 года военнообязанный прошел военно-медицинскую комиссию. Несмотря на имеющиеся заболевания, в частности проблемы со зрением, врачи признали его годным к службе в частях обеспечения, ТЦК, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи и охраны. Через три дня мужчине вручили повестку для дальнейшей отправки в воинскую часть. Он должен был прибыть в ТЦК 2 июня в 09:00. Однако в назначенный день мужчина в ТЦК не явился и не сообщил о причинах своего отсутствия. Во время судебного заседания он полностью признал свою вину и объяснил, что испугался.

Мобилизация после уклонения

На момент получения повестки мужчина не имел права на отсрочку, а во время судебного заседания не привёл уважительных причин неявки в ТЦК. Однако ещё до завершения рассмотрения уголовного дела он поступил на военную службу. С 25 апреля 2026 года мужчина проходит военную службу по мобилизации, что подтверждают справки из воинской части. Суд расценил это как переосмысление мужчиной собственного поведения и осознание обязанности по защите государства.

Какое наказание назначил суд

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации) и назначил ему три года лишения свободы. Однако от отбывания наказания его освободили с испытательным сроком на один год. В течение испытательного срока мужчина должен периодически являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы и не выезжать за пределы Украины без соответствующего согласования.

Читайте также:

Ранее в Днепре судили мужчину, который выдал чужой диагноз за свой, чтобы избежать мобилизации. На основании поддельных медицинских документов ВЛК признала его негодным к военной службе и исключила из воинского учета. После раскрытия обмана суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком.

Также в Житомирской области мужчину привлекли к уголовной ответственности за уклонение от воинского учета. Он получил повестку и письменное предупреждение от руководства ТЦК, однако не выполнил требования о прохождении воинского учета. Мужчина полностью признал вину, а суд назначил ему штраф в размере 5 100 гривен.

Аналогичное дело рассмотрели и в Винницкой области, где мужчина проигнорировал призывную повестку, но впоследствии проходил военную службу. Позже его уволили со службы как отца троих несовершеннолетних детей. Суд не освободил мужчину от уголовной ответственности за предыдущее уклонение от мобилизации и назначил три года лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.