У Хмельницькій області чоловік не прийшов до ТЦК через похмілля

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ТЦК та СП

На Хмельниччині чоловік не зміг з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки через похмілля. Суд засудив військовозобов'язаного до трьох років в'язниці, проте замінив цей вирок одним роком іспитового терміну.

Інформація про цю справу міститься у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що військовозобов'язаний визнав свою провину у вчиненні кримінального правопорушення.

Чоловік пояснив, що перед явкою до військкомату він напився, через що на наступний день почував себе погано. Через це він не з'явився за викликом та не повідомив про це представника ТЦК. У злочині військовозобов'язаний покаявся та готовий служити й захищати Україну.

"Своєю чергою представник ТЦК під час судового засідання розповів, що влітку 2023 року роздавав бойові повістки громадянам. Обвинувачений теж отримав таку повістку, за отримання якої він розписався особисто", — мовиться у повідомленні.

Окрім того, чоловіку пояснили, яке покарання може чекати на нього, якщо він не з'явиться до ТЦК для отримання бойової повістки

Рішення суду

Обставинами, які зменшують рівень покарання обвинуваченого, визнали щире каяття та визнання своєї провини.

Спершу чоловіка засудили до трьох років ув'язнення, проте покарання було змінено на рік іспитового терміну.

Нагадаємо, що у Лубнах Полтавської області сімейний лікар після проходження ВЛК не з'явився за повісткою. Чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності за ухилення від військового призову під час мобілізації.

Також ми писали, що житель міста Кременчук Полтавської області відмовився від військового призову після проходження ВЛК. Порушника притягнули до кримінальної відповідальності.