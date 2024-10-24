В Хмельницкой области мужчина не пришел в ТЦК из-за похмелья

Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ТЦК и СП

В Хмельницкой области мужчина не смог явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки из-за похмелья. Суд приговорил военнообязанного к трем годам тюрьмы, однако заменил этот приговор одним годом испытательного срока.

Информация об этом деле содержится в Едином реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что военнообязанный признал свою вину в совершении уголовного преступления.

Муж пояснил, что перед явкой в военкомат он напился, из-за чего на следующий день чувствовал себя плохо. Поэтому он не явился по вызову и не сообщил об этом представителя ТЦК. В преступлении военнообязанный раскаялся и готов служить и защищать Украину.

"В свою очередь представитель ТЦК во время судебного заседания рассказал, что летом 2023 года раздавал боевые повестки гражданам. Обвиняемый тоже получил такую повестку, за получение которой он расписался лично", — говорится в сообщении.

Кроме того, мужчине объяснили , какое наказание может его ожидать, если он не явится в ТЦК для получения боевой повестки.

Решение суда

Обстоятельствами, уменьшающими уровень наказания обвиняемого, признали искреннее раскаяние и признание своей вины.

Сначала мужчина был приговорен к трем годам заключения, однако наказание было изменено на год испытательного срока.

Напомним, что в Лубнах Полтавской области семейный врач после прохождения ВВК не явился за повесткой. Мужчину привлекли к уголовной ответственности за уклонение от военного призыва во время мобилизации.

Также мы писали, что житель Кременчуга Полтавской области отказался от военного призыва после прохождения ВВК. Нарушителя привлекли к уголовной ответственности.