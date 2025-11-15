На Івано-Франківщині знайшли тіло мобілізованого

Правоохоронці на місці інциденту у лісі. Ілюстративне фото: Нацполіція

В Івано-Франківській області в лісовому масиві знайшли тіло мертвого чоловіка. Напередодні він був мобілізований, після чого самовільно залишив військову частину.

Інцидент прокоментували в Івано-Франківському ТЦК у Facebook у суботу, 15 листопада.

На Івано-Франківщині виявили тіло мертвого мобілізованого

Напередодні, 14 листопада 2025 року, до правоохоронців звернулася мешканка Рожнятова Калуського району Івано-Франківської області. Жінка повідомила, що в лісовому масиві виявила тіло чоловіка.

В ТЦК повідомляють, що 8 листопада 2025 року чоловіка 1986 року народження було призвано по мобілізації до Калуського РТЦК та СП (м. Долина).

За результатами військово-лікарської комісії він був визнаний придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. Тож чоловіка було розподілено на військову службу у роту охорони 1 відділу Калуського РТЦК та СП.

Однак 12 листопада під час служби 39-річний військовослужбовець здійснив самовільне залишення частини. У той самий день дані про цей випадок було передано до ВСП, після чого розпочались розшукові дії. А вже 14 листопада 2025 року правоохоронці повідомили, що у лісі на Рожнятівщині знайдено тіло чоловіка.

Зазначається, що на місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група. Померлим виявився 39-річний мешканець Калуського району, військовослужбовець 1 відділу Калуського РТЦК та СП (м. Долина), який з 12 листопада перебував у розшуку через СЗЧ.

За попередньою інформацією правоохоронців, ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло чоловіка скерували на судово-медичну експертизу.

У ТЦК зазначили, що подальшу правову оцінку події нададуть компетентні органи.

Скриншот повідомлення ТЦК/Facebook

