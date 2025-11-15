На Ивано-Франковщине нашли тело мобилизованного

Правоохранители на месте инцидента в лесу. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Ивано-Франковской области в лесном массиве нашли тело мертвого мужчины. Накануне он был мобилизован, после чего самовольно покинул воинскую часть.

Инцидент прокомментировали в Ивано-Франковском ТЦК в Facebook в субботу, 15 ноября.

На Ивано-Франковщине обнаружили тело мертвого мобилизованного

Накануне, 14 ноября 2025 года, к правоохранителям обратилась жительница Рожнятова Калушского района Ивано-Франковской области. Женщина сообщила, что в лесном массиве обнаружила тело мужчины.

В ТЦК сообщают, что 8 ноября 2025 года мужчина 1986 года рождения был призван по мобилизации в Калушский РТЦК и СП (г. Долина).

По результатам военно-врачебной комиссии он был признан годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны. Поэтому мужчина был распределен на военную службу в роту охраны 1 отдела Калушского РТЦК и СП.

Однако 12 ноября во время службы 39-летний военнослужащий совершил самовольное оставление части. В тот же день данные об этом случае были переданы в ВСП, после чего начались розыскные действия. А уже 14 ноября 2025 года правоохранители сообщили, что в лесу на Рожнятовщине найдено тело мужчины.

Отмечается, что на место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа. Умершим оказался 39-летний житель Калушского района, военнослужащий 1 отдела Калушского РТЦК и СП (г. Долина), который с 12 ноября находился в розыске из-за СОЧ.

По предварительной информации правоохранителей, признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В ТЦК отметили, что дальнейшую правовую оценку события предоставят компетентные органы.

