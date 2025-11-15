Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК На Ивано-Франковщине нашли тело мобилизованного — детали от ТЦК

На Ивано-Франковщине нашли тело мобилизованного — детали от ТЦК

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 22:11
обновлено: 22:48
На Ивано-Франковщине нашли тело мобилизованного
Правоохранители на месте инцидента в лесу. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Ивано-Франковской области в лесном массиве нашли тело мертвого мужчины. Накануне он был мобилизован, после чего самовольно покинул воинскую часть.

Инцидент прокомментировали в Ивано-Франковском ТЦК в Facebook в субботу, 15 ноября.

Реклама
Читайте также:

На Ивано-Франковщине обнаружили тело мертвого мобилизованного

Накануне, 14 ноября 2025 года, к правоохранителям обратилась жительница Рожнятова Калушского района Ивано-Франковской области. Женщина сообщила, что в лесном массиве обнаружила тело мужчины.

В ТЦК сообщают, что 8 ноября 2025 года мужчина 1986 года рождения был призван по мобилизации в Калушский РТЦК и СП (г. Долина).

По результатам военно-врачебной комиссии он был признан годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны. Поэтому мужчина был распределен на военную службу в роту охраны 1 отдела Калушского РТЦК и СП.

Однако 12 ноября во время службы 39-летний военнослужащий совершил самовольное оставление части. В тот же день данные об этом случае были переданы в ВСП, после чего начались розыскные действия. А уже 14 ноября 2025 года правоохранители сообщили, что в лесу на Рожнятовщине найдено тело мужчины.

Отмечается, что на место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа. Умершим оказался 39-летний житель Калушского района, военнослужащий 1 отдела Калушского РТЦК и СП (г. Долина), который с 12 ноября находился в розыске из-за СОЧ.

По предварительной информации правоохранителей, признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В ТЦК отметили, что дальнейшую правовую оценку события предоставят компетентные органы.

ТЦК смерть
Скриншот сообщения ТЦК/Facebook

Напомним, что в октябре 2025 года в Киеве в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки умер мобилизованный.

Впоследствии установили причину смерти мобилизованного мужчины в ТЦК в Киеве.

военный призыв мобилизация война в Украине ТЦК и СП СОЧ
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации