На Ивано-Франковщине нашли тело мобилизованного — детали от ТЦК
В Ивано-Франковской области в лесном массиве нашли тело мертвого мужчины. Накануне он был мобилизован, после чего самовольно покинул воинскую часть.
Инцидент прокомментировали в Ивано-Франковском ТЦК в Facebook в субботу, 15 ноября.
На Ивано-Франковщине обнаружили тело мертвого мобилизованного
Накануне, 14 ноября 2025 года, к правоохранителям обратилась жительница Рожнятова Калушского района Ивано-Франковской области. Женщина сообщила, что в лесном массиве обнаружила тело мужчины.
В ТЦК сообщают, что 8 ноября 2025 года мужчина 1986 года рождения был призван по мобилизации в Калушский РТЦК и СП (г. Долина).
По результатам военно-врачебной комиссии он был признан годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны. Поэтому мужчина был распределен на военную службу в роту охраны 1 отдела Калушского РТЦК и СП.
Однако 12 ноября во время службы 39-летний военнослужащий совершил самовольное оставление части. В тот же день данные об этом случае были переданы в ВСП, после чего начались розыскные действия. А уже 14 ноября 2025 года правоохранители сообщили, что в лесу на Рожнятовщине найдено тело мужчины.
Отмечается, что на место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа. Умершим оказался 39-летний житель Калушского района, военнослужащий 1 отдела Калушского РТЦК и СП (г. Долина), который с 12 ноября находился в розыске из-за СОЧ.
По предварительной информации правоохранителей, признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.
В ТЦК отметили, что дальнейшую правовую оценку события предоставят компетентные органы.
Напомним, что в октябре 2025 года в Киеве в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки умер мобилизованный.
Впоследствии установили причину смерти мобилизованного мужчины в ТЦК в Киеве.
Читайте Новини.LIVE!