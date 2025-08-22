Начальник ТЦК мобілізував чоловіків на папері — його судитимуть

Працівник ТЦК. Фото ілюстративне: Житомирській ТЦК

Один з начальників територіального центру комплектування в Івано-Франківській області фіктивно мобілізував чоловіків до війська. Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт вже скерували до суду.

Про це повідомила пресслужба ДБР у пʼятницю, 22 серпня.

Реклама

Читайте також:

Фейкова мобілізація

"Слідство встановило, що фігурант за допомогою власного криптографічного ключа несанкціоновано змінював дані у картках військовозобовʼязаних. Зокрема, оформлював їх нібито залучення до ЗСУ, знімав з обліку та навіть видавав фейкові направлення до трьох різних військових частин", — йдеться у повідомленні.

Начальник ТЦК та співробітник ДБР. Фото: ДБР

У ДБР зауважили, що загалом начальник ТЦК "мобілізував" так 17 осіб. Насправді всі вони перебували за місцем проживання, а у військових частинах підтвердили їхню відсутність. Фігурант хотів "покращити" звітність мобілізації.

Затримання фігуранта. Фото: ДБР

Його дії кваліфікували за несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі особою з правом доступу, вчинену повторно.

Якщо суд доведе провину, то фігуранту загрожує покарання у вигляді до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці викрили ще 37 осіб, які хотіли уникнути мобілізації завдяки фейковим довідкам.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, як можна компенсувати нестачу військових в армії України.