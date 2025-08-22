Видео
На Ивано-Франковщине начальник ТЦК фиктивно мобилизовал мужчин

На Ивано-Франковщине начальник ТЦК фиктивно мобилизовал мужчин

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 15:00
Начальник ТЦК мобилизовал мужчин на бумаге — его будут судить
Работник ТЦК. Фото иллюстративное: Житомирской ТЦК

Один из начальников территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области фиктивно мобилизовал мужчин в армию. Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование. Обвинительный акт уже направили в суд.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в пятницу, 22 августа.

Читайте также:

Фейковая мобилизация

"Следствие установило, что фигурант с помощью собственного криптографического ключа несанкционированно менял данные в карточках военнообязанных. В частности, оформлял их якобы привлечение в ВСУ, снимал с учета и даже выдавал фейковые направления в три разные воинские части", — говорится в сообщении.

Затримання начальника ТЦК
Начальник ТЦК и сотрудник ГБР. Фото: ГБР

В ГБР отметили, что в целом начальник ТЦК "мобилизовал" так 17 человек. На самом деле все они находились по месту жительства, а в воинских частях подтвердили их отсутствие. Фигурант хотел "улучшить" отчетность мобилизации.

Начальник ТЦК фіктивно мобілізував чоловіків
Задержание фигуранта. Фото: ГБР

Его действия квалифицировали за несанкционированное изменение информации в автоматизированной системе лицом с правом доступа, совершенное повторно.

Если суд докажет вину, то фигуранту грозит наказание в виде до шести лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители разоблачили еще 37 человек, которые хотели избежать мобилизации благодаря фейковым справкам.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, как можно компенсировать нехватку военных в армии Украины.

Автор:
Аркадий Пастула
Автор:
Аркадий Пастула
