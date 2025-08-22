Начальник ТЦК мобилизовал мужчин на бумаге — его будут судить

На Ивано-Франковщине начальник ТЦК фиктивно мобилизовал мужчин
Один из начальников территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области фиктивно мобилизовал мужчин в армию. Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование. Обвинительный акт уже направили в суд.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР в пятницу, 22 августа.
Фейковая мобилизация
"Следствие установило, что фигурант с помощью собственного криптографического ключа несанкционированно менял данные в карточках военнообязанных. В частности, оформлял их якобы привлечение в ВСУ, снимал с учета и даже выдавал фейковые направления в три разные воинские части", — говорится в сообщении.
В ГБР отметили, что в целом начальник ТЦК "мобилизовал" так 17 человек. На самом деле все они находились по месту жительства, а в воинских частях подтвердили их отсутствие. Фигурант хотел "улучшить" отчетность мобилизации.
Его действия квалифицировали за несанкционированное изменение информации в автоматизированной системе лицом с правом доступа, совершенное повторно.
Если суд докажет вину, то фигуранту грозит наказание в виде до шести лет лишения свободы.
Напомним, правоохранители разоблачили еще 37 человек, которые хотели избежать мобилизации благодаря фейковым справкам.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, как можно компенсировать нехватку военных в армии Украины.
