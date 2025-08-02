Кому із жінок потрібно прибути до ТЦК та СП і навіщо це робити

Українська військовослужбовиця. Фото ілюстративне: Олена Зеленська/Facebook

Жінки, які здобули медичну чи фармацевтичну спеціальність, мають з'явитися до ТЦК та СП. На виконання цієї вимоги в них є 60 днів після завершення навчання.

Про це в ефірі Вечір.LIVE в п'ятницю, 1 серпня, повідомив військовий адвокат Олег Леонтьєв.

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Експерт зазначив, що після видачі дипломів навчальні заклади мають протягом тижня повідомити ТЦК про випускниць. До військкомату таким жінкам треба прибути, щоб пройти процедуру військового обліку.

"Після завершення навчання вони протягом 60 днів повинні самі добровільно з'явитися у ТЦК та СП, отримати направлення для проходження медичного огляду ВЛК", — пояснив військовий адвокат.

Раніше співзасновниця платформи "Військо +1" пояснила, чому люди бояться мобілізації. Також вона розповіла про переваги рекрутингу.

Нагадаємо, майор запасу Національної гвардії України Олексій Гетьман вважає, що держава має право на примусову мобілізацію. До ухилянтів він радить ставитися негативно.