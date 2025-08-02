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Главная ТЦК Некоторых женщин ждут в ТЦК — зачем

Некоторых женщин ждут в ТЦК — зачем

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 04:30
Кому из женщин нужно прибыть в ТЦК и СП и зачем это делать
Украинская военнослужащая. Фото иллюстративное: Елена Зеленская/Facebook

Женщины, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность, должны явиться в ТЦК и СП. На выполнение этого требования у них есть 60 дней после завершения обучения.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 1 августа, сообщил военный адвокат Олег Леонтьев.

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Эксперт отметил, что после выдачи дипломов учебные заведения должны в течение недели сообщить ТЦК о выпускницах. В военкомат таким женщинам надо прибыть, чтобы пройти процедуру воинского учета.

"После завершения обучения они в течение 60 дней должны сами добровольно явиться в ТЦК и СП, получить направление для прохождения медицинского осмотра ВВК", — объяснил военный адвокат.

Ранее соучредитель платформы "Войско +1" объяснила, почему люди боятся мобилизации. Также она рассказала о преимуществах рекрутинга.

Напомним, майор запаса Национальной гвардии Украины Алексей Гетьман считает, что государство имеет право на принудительную мобилизацию. К уклонистам он советует относиться негативно.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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