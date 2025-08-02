Кому из женщин нужно прибыть в ТЦК и СП и зачем это делать

Украинская военнослужащая. Фото иллюстративное: Елена Зеленская/Facebook

Женщины, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность, должны явиться в ТЦК и СП. На выполнение этого требования у них есть 60 дней после завершения обучения.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 1 августа, сообщил военный адвокат Олег Леонтьев.

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Эксперт отметил, что после выдачи дипломов учебные заведения должны в течение недели сообщить ТЦК о выпускницах. В военкомат таким женщинам надо прибыть, чтобы пройти процедуру воинского учета.

"После завершения обучения они в течение 60 дней должны сами добровольно явиться в ТЦК и СП, получить направление для прохождения медицинского осмотра ВВК", — объяснил военный адвокат.

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