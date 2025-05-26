Дезертир із Буковини отримав 5,5 років за спробу переправити ухилянтів до Румунії

Затримання чоловіків-втікачів у прикордонній зоні. Фото: ДПСУ

У Чернівецькій області засудили 27-річного буковинця до 5,5 років позбавлення волі за спробу нелегального переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Він є колишнім солдатом-навідником гірсько-штурмового батальйону, який у червні 2023 року самовільно залишив частину. Раніше у квітні 2025 року його вже було засуджено Сторожинецьким райсудом за дезертирство.

Про це стало відомо з судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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У січні 2025 року він вступив у змову з невстановленими спільниками і знайшов трьох осіб, які за 9 тисяч доларів кожен погодилися незаконно перетнути кордон з Румунією. За свої послуги засуджений мав отримати загалом 27 тисяч доларів.

Відомо, що 4 лютого 2025 року він доставив чоловіків до села Банилів-Підгірний Чернівецького району та планував перевести їх через лісисту місцевість поблизу державного кордону. За матеріалами справи, обвинувачений особисто перевіряв, чи не співпрацюють чоловіки з правоохоронними органами. Втім, того ж вечора усіх трьох затримали прикордонники поблизу села Долішній Шепіт.

У суді обвинувачений визнав провину, просив про м’якше покарання. Проте суддя Андрій Осокін визнав його винним за ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та призначив остаточне покарання за сукупністю вироків — 5 років і 6 місяців позбавлення волі з додатковою забороною протягом трьох років займатися діяльністю, пов’язаною з пасажирськими та вантажними перевезеннями.

Нагадаємо, також нещодавно на Буковині відбувся суд щодо мобілізації 19-річного хлопця.

Також в Чернівцях пенсіонерка подала до суду на тролейбусне управління за безпідставний штраф.