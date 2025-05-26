Дезертир из Буковины получил 5,5 лет за попытку переправить уклонистов в Румынию

Задержание мужчин-беглецов в пограничной зоне. Фото: ГПСУ

В Черновицкой области приговорили 27-летнего буковинца к 5,5 годам лишения свободы за попытку нелегальной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Он является бывшим солдатом-наводчиком горно-штурмового батальона, который в июне 2023 года самовольно оставил часть. Ранее в апреле 2025 года он уже был осужден Сторожинецким райсудом за дезертирство.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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В январе 2025 года он вступил в сговор с неустановленными сообщниками и нашел трех человек, которые за 9 тысяч долларов каждый согласились незаконно пересечь границу с Румынией. За свои услуги осужденный должен был получить в общей сложности 27 тысяч долларов.

Известно, что 4 февраля 2025 года он доставил мужчин в село Банилов-Подгорный Черновицкого района и планировал перевести их через лесистую местность вблизи государственной границы. По материалам дела, обвиняемый лично проверял, не сотрудничают ли мужчины с правоохранительными органами. Впрочем, в тот же вечер всех троих задержали пограничники вблизи села Долишний Шепот.

В суде обвиняемый признал вину, просил о более мягком наказании. Однако судья Андрей Осокин признал его виновным по ч. 2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу) и назначил окончательное наказание по совокупности приговоров - 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с дополнительным запретом в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с пассажирскими и грузовыми перевозками.

Напомним, также недавно на Буковине состоялся суд по мобилизации 19-летнего парня.

Также в Черновцах пенсионерка подала в суд на троллейбусное управление за безосновательный штраф.