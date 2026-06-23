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Головна ТЦК Мобілізував недієздатного з інвалідністю: у Тернополі судили працівника ТЦК

Мобілізував недієздатного з інвалідністю: у Тернополі судили працівника ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 10:11
У Тернополі ТЦК призвав недієздатного чоловіка: що відомо
Військовослужбовець ТЦК. Фото: "АрміяInform"

У Тернополі співробітники територіального центру комплектування мобілізували чоловіка, який є недієздатним та має інвалідність II групи. Згодом суд визнав такі дії незаконними та зобов’язав військову частину звільнити його зі служби.

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає Новини.LIVE.

Суд визнав призов незаконним і зобов’язав звільнити чоловіка зі служби

Як зазначається, опікун громадянина звернувся до Тернопільського окружного адміністративного суду з позовом, у якому вимагав скасувати рішення про призов, постанову військово-лікарської комісії про придатність до служби, а також накази щодо мобілізації та зарахування до військової частини.

Підставою для позову стало те, що чоловік має довічну інвалідність II групи та визнаний судом недієздатним. Над ним встановлено опіку, а рішення щодо проходження військової служби він ухвалювати не міг.

Попри це, його доставили до ТЦК за участі поліції, де він пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. Після цього його мобілізували та направили до військової частини.

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Суд встановив, що відповідно до чинного законодавства особи з інвалідністю не підлягають призову під час мобілізації, а недієздатність чоловіка підтверджена рішенням суду та медичними документами.

Тернопільський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов і визнав дії ТЦК протиправними. Також було скасовано рішення військово-лікарської комісії та наказ про призов.

Крім того, суд зобов’язав військову частину звільнити чоловіка зі служби та виключити його зі списків особового складу.

У частині інших вимог суд відмовив. Також з ТЦК стягнули судові витрати на користь опікуна.

Новини.LIVE повідомляли, що зняття з військового обліку найчастіше пов’язане з медичними показаннями. Водночас з обліку можуть виключатися і військовослужбовці. Однак сам факт такого зняття не гарантує відсутності питань з боку груп оповіщення ТЦК.

Новини.LIVE інформували, що у частини військовозобов’язаних громадян виникла несподівана проблема з територіальними центрами комплектування. Їх без попередження перевели на облік до іншого ТЦК. У таких ситуаціях юристи рекомендують звертатися до суду з позовом проти територіального центру комплектування.

Тернопіль мобілізація ТЦК та СП
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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