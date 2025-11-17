ТЦК не виконують мобілізаційних планів — подробиці від речника військкомату

Працівники ТЦК та СП перевіряють документи у військовозобов'язаного. Фото ілюстративне: armyinform.com

В умовах загальної мобілізації та воєнного стану у кожного з військкоматів є мобілізаційний план. Йдеться про кількість людей, яких потрібно долучити до війська.

Про це в інтерв'ю "Главкому" повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Яка ситуація з виконанням мобілізаційних планів в Україні

За словами Істоміна, наразі мобілізаційні плани не вдасться ані перевершити, ані повністю виконати. Людей у війську бракує, але ТЦК робить усе можливе, щоб цю ситуацію покращити.

ТЦК — є лише фінальною ланкою процесу, адже вони теж підпорядковуються військовому керівництву.

"Над ними (ТЦК та СП, — Ред.) оперативні командування, над ними командування видів, зокрема, Сухопутних військ, далі — Генеральний штаб ЗСУ. Саме там визначають потребу в кількості особового складу: скільки військових потрібно, куди направити, як розподілити в навчальні центри", — пояснив представник військкомату.

Також він додав, що військо — не лише лінія фронту, а й тил, забезпечення, навчальні центри, інструктори й підрозділи технічної підтримки. Завданням ТЦК та СП є пошук і направлення до армії тієї кількості людей, яка потрібна країні.

Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що без мобілізації Україна не зможе перемогти Росію. Військовий призов наразі є способом виживання держави.

Раніше Роман Істомін пояснив, чому процедура вручення повісток неефективна. За його словами, чимало громадян, попри виклик, до ТЦК та СП не з'являються.