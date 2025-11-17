ТЦК не выполняют мобилизационных планов — подробности от представителя военкомата

Работники ТЦК и СП проверяют документы у военнообязанного. Фото иллюстративное: armyinform.com

В условиях общей мобилизации и военного положения у каждого из военкоматов есть мобилизационный план. Речь идет о количестве людей, которых нужно привлечь в армию.

Об этом в интервью "Главкому" сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Какова ситуация с выполнением мобилизационных планов в Украине

По словам Истомина, на данный момент мобилизационные планы не удастся ни превзойти, ни полностью выполнить. Людей в армии не хватает, но ТЦК делает все возможное, чтобы эту ситуацию улучшить.

ТЦК — является лишь финальным звеном процесса, ведь они тоже подчиняются военному руководству.

"Над ними (ТЦК и СП, — Ред.) оперативные командования, над ними командование видов, в частности, Сухопутных войск, далее — Генеральный штаб ВСУ. Именно там определяют потребность в количестве личного состава: сколько военных нужно, куда направить, как распределить в учебные центры", — объяснил представитель военкомата.

Также он добавил, что войско — не только линия фронта, но и тыл, обеспечение, учебные центры, инструкторы и подразделения технической поддержки. Задачей ТЦК и СП является поиск и направление в армию того количества людей, которое нужно стране.

Напомним, представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что без мобилизации Украина не сможет победить Россию. Военный призыв сейчас является способом выживания государства.

Ранее Роман Истомин объяснил, почему процедура вручения повесток неэффективна. По его словам, многие граждане, несмотря на вызов, в ТЦК и СП не появляются.