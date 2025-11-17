Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Мобилизационный план выполнить не удается — заявление спикера ТЦК

Мобилизационный план выполнить не удается — заявление спикера ТЦК

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 01:30
обновлено: 22:34
ТЦК не выполняют мобилизационных планов — подробности от представителя военкомата
Работники ТЦК и СП проверяют документы у военнообязанного. Фото иллюстративное: armyinform.com

В условиях общей мобилизации и военного положения у каждого из военкоматов есть мобилизационный план. Речь идет о количестве людей, которых нужно привлечь в армию.

Об этом в интервью "Главкому" сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Реклама
Читайте также:

Какова ситуация с выполнением мобилизационных планов в Украине

По словам Истомина, на данный момент мобилизационные планы не удастся ни превзойти, ни полностью выполнить. Людей в армии не хватает, но ТЦК делает все возможное, чтобы эту ситуацию улучшить.

ТЦК — является лишь финальным звеном процесса, ведь они тоже подчиняются военному руководству.

"Над ними (ТЦК и СП, — Ред.) оперативные командования, над ними командование видов, в частности, Сухопутных войск, далее — Генеральный штаб ВСУ. Именно там определяют потребность в количестве личного состава: сколько военных нужно, куда направить, как распределить в учебные центры", — объяснил представитель военкомата.

Также он добавил, что войско — не только линия фронта, но и тыл, обеспечение, учебные центры, инструкторы и подразделения технической поддержки. Задачей ТЦК и СП является поиск и направление в армию того количества людей, которое нужно стране.

Напомним, представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что без мобилизации Украина не сможет победить Россию. Военный призыв сейчас является способом выживания государства.

Ранее Роман Истомин объяснил, почему процедура вручения повесток неэффективна. По его словам, многие граждане, несмотря на вызов, в ТЦК и СП не появляются.

военкомат военный призыв мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Василий Горенко - Редактор
Автор:
Василий Горенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации