Мобілізація засудженого: після погашення ТЦК може призвати

У навчальному центрі. Фото: "АрміяInform"

Мобілізація громадян, які були засуджені, має свої особливості. Зокрема, мобілізації не підлягають засуджені за злочини проти основ національної безпеки України. Але якщо судимість була погашена, такого громадянина можуть призвати до лав ЗСУ.

про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація засуджених

В Україні продовжується процес загальної мобілізації. Він був оголошений 24 лютого 2022 року, після початку повномасштабної російсько-української війни.

Мобілізація стосується усього військовозобов’язаного населення України. Втім, існують винятки, коли громадянина не мобілізують, хоч він і перебуває у так званому мобілізаційному віці.

Одним із таких винятків є покарання громадянина згідно із рішенням суду. Деякі статті Кримінального кодексу, в яких йдеться про вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, фактично звільняють засудженого за ними громадянина від мобілізації, навіть якщо суд ухвалив рішення з випробувальним терміном.

Питання в погашенні судимості

До юристів звернувся громадянин, який був засуджений за однією з таких статей. Йдеться про ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України, де йдеться про перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Чоловік розповів, що він був засуджений на умовний, іспитовий термін (1 рік). На цей час судимість уже погашена. Громадянин поцікавився, чи можуть його мобілізувати.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, наголосив на важливості саме факту погашення судимості. Дерій підкреслив: "Якщо судимість знята або погашена, то Вас можуть мобілізувати".

умовний термін є причиною звільнення із ЗСУ.

Якщо військовослужбовець під час перебування у відпустці здійснить злочин, його можуть засудити. Навіть рішення про умовний термін означатиме звільнення від військової служби. Такий громадянин може влаштуватися на роботу і навіть отримати бронювання, але навіть з бронею не виїде за кордон.

які є два варіанти покарання за СЗЧ під час умовного терміну.

Військовослужбовець, який здійснив СЗЧ, отримає покарання згідно із Кримінальним кодексом України. Якщо ж військовий при цьому перебував на іспитовому (умовному) терміні, цей термін може бути врахований у новому судовому вироку. Усе залежить від того, як слідство розцінить вплив цього умовного терміну на СЗЧ.