Мобилизация осужденного: после погашения ТЦК может призвать

Мобилизация граждан, которые были осуждены, имеет свои особенности. В частности, мобилизации не подлежат осужденные за преступления против основ национальной безопасности Украины. Но если судимость была погашена, такого гражданина могут призвать в ряды ВСУ.

Мобилизация осужденных

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Он был объявлен 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабной российско-украинской войны.

Мобилизация касается всего военнообязанного населения Украины. Впрочем, существуют исключения, когда гражданина не мобилизуют, хотя он и находится в так называемом мобилизационном возрасте.

Одним из таких исключений является наказание гражданина по решению суда. Некоторые статьи Уголовного кодекса, в которых говорится о совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины, фактически освобождают осужденного по ним гражданина от мобилизации, даже если суд принял решение с испытательным сроком.

Вопрос в погашении судимости

К юристам обратился гражданин, который был осужден по одной из таких статей. Речь идет о ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины, где говорится о препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период.

Мужчина рассказал, что он был осужден на условный, испытательный срок (1 год). В настоящее время судимость уже погашена. Гражданин поинтересовался, могут ли его мобилизовать.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, отметил важность именно факта погашения судимости. Дерий подчеркнул: "Если судимость снята или погашена, то Вас могут мобилизовать".

Если военнослужащий во время пребывания в отпуске совершит преступление, его могут осудить.

Если военнослужащий во время пребывания в отпуске совершит преступление, его могут осудить. Даже решение об условном сроке будет означать освобождение от военной службы. Такой гражданин может устроиться на работу и даже получить бронирование, но даже с броней не выедет за границу.

Военнослужащий, который совершил СоЧ, получит наказание согласно Уголовному кодексу Украины.

Военнослужащий, который совершил СоЧ, получит наказание согласно Уголовному кодексу Украины. Если же военный при этом находился на испытательном (условном) сроке, этот срок может быть учтен в новом судебном приговоре. Все зависит от того, как следствие расценит влияние этого условного срока на СоЧ.