Україна
Мобілізація з відстрочкою — юрист сказав, що робити

Мобілізація з відстрочкою — юрист сказав, що робити

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 04:30
Оновлено: 04:38
Юрист сказав, що роботи, якщо людину мобілізували при наявності відстрочки
Чоловіки у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Одеський обласний ТЦК та СП

В Україні неможливо мобілізувати осіб, які мають законну відстрочку. Однак на практиці все ж є випадки, коли порушують права громадян.

Про це розповів військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко, повідомляє РБК-Україна.

Читайте також:

Що робити, якщо мобілізували при наявності відстрочки

Юрист навів приклад, що під час доставки людини до ТЦК, особа заходить до "Резерв+", але даних про відстрочки може не виявити. В цей момент ТЦК починають мобілізацію, але відстрочка з'являється вже тоді, коли це ніяк вже не вплине на рішення про мобілізацію.

"Наприклад, людину доставляють до будівлі ТЦК та СП, вона відкриває застосунок "Резерв+", а дані про відстрочку зникли. У цей час Територіальний центр починає процедуру мобілізації. Уже в навчальному центрі відстрочка знову з’являється в "Резерв+", але це ніяк не впливає на рішення про мобілізацію", — пояснив Гончаренко.

Він зазначив, що така ситуація є складною і для її вирішення необхідно залучення правоохоронців і судових процесів. За його словами, у таких випадках треба звертатися по допомогу до адвоката, щоб довести незаконність дій у суді.

Як каже юрист, позасудовий спосіб вирішення таких ситуацій майже неможливий.

Нагадаємо, в інтерв'ю Новини.LIVE військовий юрист Тарас Боровський повідомив, що в Україні щодня мобілізують близько тисячі осіб. Тобто, приблизно 30 тисяч громадян на місяць.

Також ми писали, що за словами Лукаша Адамського, експерта у питаннях зовнішньої політики, ЄС не має механізму повернення українців до України, щоб ті воювали.

армія мобілізація війна в Україні відстрочка ТЦК та СП юрист
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
