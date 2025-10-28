Юрист сказав, що роботи, якщо людину мобілізували при наявності відстрочки

Чоловіки у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Одеський обласний ТЦК та СП

В Україні неможливо мобілізувати осіб, які мають законну відстрочку. Однак на практиці все ж є випадки, коли порушують права громадян.

Про це розповів військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко, повідомляє РБК-Україна.

Що робити, якщо мобілізували при наявності відстрочки

Юрист навів приклад, що під час доставки людини до ТЦК, особа заходить до "Резерв+", але даних про відстрочки може не виявити. В цей момент ТЦК починають мобілізацію, але відстрочка з'являється вже тоді, коли це ніяк вже не вплине на рішення про мобілізацію.



Він зазначив, що така ситуація є складною і для її вирішення необхідно залучення правоохоронців і судових процесів. За його словами, у таких випадках треба звертатися по допомогу до адвоката, щоб довести незаконність дій у суді.

Як каже юрист, позасудовий спосіб вирішення таких ситуацій майже неможливий.

Нагадаємо, в інтерв'ю Новини.LIVE військовий юрист Тарас Боровський повідомив, що в Україні щодня мобілізують близько тисячі осіб. Тобто, приблизно 30 тисяч громадян на місяць.

Також ми писали, що за словами Лукаша Адамського, експерта у питаннях зовнішньої політики, ЄС не має механізму повернення українців до України, щоб ті воювали.