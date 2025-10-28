Видео
Україна
Видео

Мобилизация с отсрочкой — юрист сказал, что делать

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 04:30
обновлено: 04:38
Юрист сказал, что работы, если человека мобилизовали при наличии отсрочки
Мужчины в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Одесский областной ТЦК и СП

В Украине невозможно мобилизовать лиц, которые имеют законную отсрочку. Однако на практике все же есть случаи, когда нарушают права граждан. 

Об этом рассказал военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко, сообщает РБК-Украина.

Читайте также:

Что делать, если мобилизовали при наличии отсрочки

Юрист привел пример, что во время доставки человека в ТЦК, лицо заходит в "Резерв+", но данных об отсрочке может не обнаружить. В этот момент ТЦК начинают мобилизацию, но отсрочка появляется уже тогда, когда это никак уже не повлияет на решение о мобилизации.

"Например, человека доставляют в здание ТЦК и СП, он открывает приложение "Резерв+", а данные об отсрочке исчезли. В это время Территориальный центр начинает процедуру мобилизации. Уже в учебном центре отсрочка снова появляется в "Резерв+", но это никак не влияет на решение о мобилизации", — пояснил Гончаренко.

Он отметил, что такая ситуация является сложной и для ее решения необходимо привлечение правоохранителей и судебных процессов. По его словам, в таких случаях надо обращаться за помощью к адвокату, чтобы доказать незаконность действий в суде.

Как говорит юрист, внесудебный способ решения таких ситуаций почти невозможен.

Напомним, в интервью Новини.LIVE военный юрист Тарас Боровский сообщил, что в Украине ежедневно мобилизуют около тысячи человек. То есть, примерно 30 тысяч граждан в месяц.

Также мы писали, что по словам Лукаша Адамского, эксперта по вопросам внешней политики, ЕС не имеет механизма возвращения украинцев в Украину, чтобы те воевали.

