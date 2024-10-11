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Мобілізація в жовтні — з якими хворобами спини не призиватимуть

11 жовтня 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні жовтень 2024 - список хвороб спини, з якими не мобілізують
Чоловік із хворою спиною. Фото: t1.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадян, які мають серйозні проблеми чи захворювання спини, не можуть мобілізувати. Йдеться про перелом хребта, туберкульоз хребта, а також проблеми зі спинним мозком, що не дозволяє таким особам нести повноцінну службу в Збройних силах України.

Про це йдеться в матеріалі ТСН.

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В Україні продовжується загальна мобілізація. Цей процес був оголошений після запровадження на усій території країни воєнного стану і з того часу неодноразово продовжувався.

Частину військовозобов’язаних громадян не можуть мобілізувати через наявність проблем зі здоров’ям.

Які проблеми зі спиною не дозволяють мобілізувати

Зокрема, не мобілізують громадян, які мають серйозні захворювання чи травми спини.

Це, зокрема:

  • перелом хребта;
  • здавлення, набряк, розрив, струс та крововилив спинного мозку;
  • туберкульоз хребта, що прогресує;
  • активний туберкульоз хребта, суглобів, кісток.

Крім того, мобілізації не підлягають громадяни, які мають сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилолістез, кіфоз і лордоз, ураження міжхребцевих дисків та інші дорсопатії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, із якими хворобами органів дихання не можуть мобілізувати в 2024 році.

Також ми повідомляли про те, чи можуть мобілізувати громадян із зайвою вагою.

ЗСУ хвороба мобілізація відстрочка ТЦК та СП хребет

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