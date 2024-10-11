Мобилизация в Украине октябрь 2024 – список болезней спины, с которыми не мобилизуют

Человек с больной спиной. Фото: t1.ua

Граждан, которые испытывают серьезные проблемы или заболевания спины, не могут мобилизовать. Речь идет о переломе позвоночника, туберкулезе позвоночника, а также проблемах со спинным мозгом, что не позволяет таким лицам нести полноценную службу в Вооруженных силах Украины.

Об этом говорится в материале ТСН.

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Мобилизация и проблемы со здоровьем

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Этот процесс был объявлен после введения на всей территории страны военного положения и с тех пор неоднократно продолжался.

Часть военнообязанных граждан не могут мобилизовать из-за наличия проблем со здоровьем.

Какие проблемы со спиной не позволяют мобилизовать

В частности, не мобилизуют граждан, имеющих серьезные заболевания или травмы спины.

Это, в частности:

перелом позвоночника;

сдавление, отек, разрыв, сотрясение и кровоизлияние спинного мозга;

туберкулез прогрессирующего позвоночника;

активный туберкулез позвоночника, суставов, костей.

Кроме того, мобилизации не подлежат граждане, имеющие сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, кифоз и лордоз, поражение межпозвонковых дисков и другие дорсопатии.

Напомним, ранее мы писали о том, с какими заболеваниями органов дыхания не могут мобилизовать в 2024 году.

Также мы сообщали о том, могут ли мобилизовать граждан с лишним весом.