Мобилизация в Украине октябрь 2024 – список болезней спины, с которыми не мобилизуют

Мобилизация в октябре — с какими болезнями спины не будут призывать
Граждан, которые испытывают серьезные проблемы или заболевания спины, не могут мобилизовать. Речь идет о переломе позвоночника, туберкулезе позвоночника, а также проблемах со спинным мозгом, что не позволяет таким лицам нести полноценную службу в Вооруженных силах Украины.
Об этом говорится в материале ТСН.
Мобилизация и проблемы со здоровьем
В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Этот процесс был объявлен после введения на всей территории страны военного положения и с тех пор неоднократно продолжался.
Часть военнообязанных граждан не могут мобилизовать из-за наличия проблем со здоровьем.
Какие проблемы со спиной не позволяют мобилизовать
В частности, не мобилизуют граждан, имеющих серьезные заболевания или травмы спины.
Это, в частности:
- перелом позвоночника;
- сдавление, отек, разрыв, сотрясение и кровоизлияние спинного мозга;
- туберкулез прогрессирующего позвоночника;
- активный туберкулез позвоночника, суставов, костей.
Кроме того, мобилизации не подлежат граждане, имеющие сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, кифоз и лордоз, поражение межпозвонковых дисков и другие дорсопатии.
Напомним, ранее мы писали о том, с какими заболеваниями органов дыхания не могут мобилизовать в 2024 году.
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