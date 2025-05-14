Мобілізація в Україні - чи можлива мобілізація особи з відстрочкою

Мобілізація особи з відстрочкою — законність дій ТЦК
Якщо військовозобов’язаний громадянин має відстрочку, то його не можуть мобілізувати до лав ЗСУ навіть після відповідного рішення військово-лікарської комісії. Такий громадянин може навіть не відвідувати ТЦК.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Мобілізація під час відстрочки
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його мобілізувати як придатного до військової служби згідно із результатом останньої ВЛК — але при цьому він має чинну відстрочку від мобілізації.
"Якщо у Вас оформлена відстрочка, то мобілізації Ви не підлягаєте", — запевнив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.
Юрист підкреслив, що у випадку неправомірних дій ТЦК потрібно викликати поліцію.
Чи треба йти до ТЦК
Дерій підкреслив, що навіть у випадку проходження військово-лікарської комісії не на території ТЦК — громадянину не потрібно буде відвідувати територіальний центр комплектування.
"Крім того, направлення на ВЛК можна взяти в "Резерв+" і якщо медичний огляд буде проходити в закладі охорони здоров'я, то постанова ВЛК автоматично з'явиться в реєстрі "Оберіг", тому відвідувати ТЦК взагалі не потрібно", — пояснив правник.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які нюанси є у процесі мобілізації 50-60-річних громадян.
Додамо, ми повідомляли про те, коли можлива мобілізація громадян віком до 25 років.
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