Мобілізація в Україні - чи можлива мобілізація особи з відстрочкою

Черга на ВЛК. Фото: korosten.today

Якщо військовозобов’язаний громадянин має відстрочку, то його не можуть мобілізувати до лав ЗСУ навіть після відповідного рішення військово-лікарської комісії. Такий громадянин може навіть не відвідувати ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Мобілізація під час відстрочки

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його мобілізувати як придатного до військової служби згідно із результатом останньої ВЛК — але при цьому він має чинну відстрочку від мобілізації.

"Якщо у Вас оформлена відстрочка, то мобілізації Ви не підлягаєте", — запевнив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Юрист підкреслив, що у випадку неправомірних дій ТЦК потрібно викликати поліцію.

Чи треба йти до ТЦК

Дерій підкреслив, що навіть у випадку проходження військово-лікарської комісії не на території ТЦК — громадянину не потрібно буде відвідувати територіальний центр комплектування.

"Крім того, направлення на ВЛК можна взяти в "Резерв+" і якщо медичний огляд буде проходити в закладі охорони здоров'я, то постанова ВЛК автоматично з'явиться в реєстрі "Оберіг", тому відвідувати ТЦК взагалі не потрібно", — пояснив правник.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які нюанси є у процесі мобілізації 50-60-річних громадян.

Додамо, ми повідомляли про те, коли можлива мобілізація громадян віком до 25 років.