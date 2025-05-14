Мобилизация в Украине - возможна ли мобилизация лица с отсрочкой

Очередь на ВВК. Фото: korosten.today

Если военнообязанный гражданин имеет отсрочку, то его не могут мобилизовать в ряды ВСУ даже после соответствующего решения военно-врачебной комиссии. Такой гражданин может даже не посещать ТЦК.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Мобилизация во время отсрочки

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его мобилизовать как годного к военной службе согласно результату последней ВВК — но при этом он имеет действующую отсрочку от мобилизации.

"Если у Вас оформлена отсрочка, то мобилизации Вы не подлежите", — заверил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Юрист подчеркнул, что в случае неправомерных действий ТЦК нужно вызывать полицию.

Надо ли идти в ТЦК

Дерий подчеркнул, что даже в случае прохождения военно-врачебной комиссии не на территории ТЦК - гражданину не нужно будет посещать территориальный центр комплектования.

"Кроме того, направление на ВВК можно взять в "Резерв+" и если медицинский осмотр будет проходить в учреждении здравоохранения, то постановление ВВК автоматически появится в реестре "Оберіг", поэтому посещать ТЦК вообще не нужно", — пояснил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, какие нюансы есть в процессе мобилизации 50-60-летних граждан.

Добавим, мы сообщали о том, когда возможна мобилизация граждан в возрасте до 25 лет.