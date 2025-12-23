Відео
Головна ТЦК Мобілізація без ВЛК — чи має ТЦК таке право

Мобілізація без ВЛК — чи має ТЦК таке право

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 06:30
Мобілізація без ВЛК - коли Україна можливо
Процес проходження ВЛК. Фото: Житомирський обласний ТЦК

Перед мобілізацією військовозобов’язаного громадянина обов’язково мають відправити на військово-лікарську комісію. Якщо ж цього не відбулося, то він може оскаржити таке рішення, але у встановлений законом строк.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Мобілізація була незаконною

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, який розпочався після ухвалення рішення про воєнний стан на усій території країни.

До юристів звернувся громадянин, якого мобілізували ще 2022 року.

Він зазначив, що процес його мобілізації обійшовся без військово-лікарської комісії, і поцікавився, чи можна оскаржити такий процес, якщо він є незаконним.

"Вас не мали права мобілізувати без проходження медичного огляду", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Термін на оскарження рішення ТЦК

Проте, додав юрист, у 2025 році оскаржити таке рішення, навіть якщо воно було незаконним, неможливо.

"Станом на зараз вже запізно оскаржувати такі дії ТЦК", — підкреслив Айвазян.

Адвокат наголосив, що для такого кроку у громадянина було пів року після моменту мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Україні змінять оцінку здоров'я військовозобов'язаних.

Додамо, ми повідомляли, чи звільняє від мобілізації перебування під домашнім арештом.

мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані оскарження
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
