Мобилизация без ВВК - когда Украина возможно

Процесс прохождения ВВК. Фото: Житомирский областной ТЦК

Перед мобилизацией военнообязанного гражданина обязательно должны отправить на военно-врачебную комиссию. Если же этого не произошло, то он может обжаловать такое решение, но в установленный законом срок.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Мобилизация была незаконной

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, который начался после принятия решения о военном положении на всей территории страны.

К юристам обратился гражданин, которого мобилизовали еще в 2022 году.

Он отметил, что процесс его мобилизации обошелся без военно-врачебной комиссии, и поинтересовался, можно ли обжаловать такой процесс, если он является незаконным.

"Вас не имели права мобилизовать без прохождения медицинского осмотра", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Срок на обжалование решения ТЦК

Однако, добавил юрист, в 2025 году обжаловать такое решение, даже если оно было незаконным, невозможно.

"По состоянию на сейчас уже поздно обжаловать такие действия ТЦК", — подчеркнул Айвазян.

Адвокат подчеркнул, что для такого шага у гражданина было полгода после момента мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, что в Украине изменят оценку здоровья военнообязанных.

Добавим, мы сообщали, освобождает ли от мобилизации пребывание под домашним арестом.