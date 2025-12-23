Мобилизация без ВВК - когда Украина возможно

Мобилизация без ВВК — имеет ли ТЦК такое право
Перед мобилизацией военнообязанного гражданина обязательно должны отправить на военно-врачебную комиссию. Если же этого не произошло, то он может обжаловать такое решение, но в установленный законом срок.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Мобилизация была незаконной
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, который начался после принятия решения о военном положении на всей территории страны.
К юристам обратился гражданин, которого мобилизовали еще в 2022 году.
Он отметил, что процесс его мобилизации обошелся без военно-врачебной комиссии, и поинтересовался, можно ли обжаловать такой процесс, если он является незаконным.
"Вас не имели права мобилизовать без прохождения медицинского осмотра", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Срок на обжалование решения ТЦК
Однако, добавил юрист, в 2025 году обжаловать такое решение, даже если оно было незаконным, невозможно.
"По состоянию на сейчас уже поздно обжаловать такие действия ТЦК", — подчеркнул Айвазян.
Адвокат подчеркнул, что для такого шага у гражданина было полгода после момента мобилизации.
