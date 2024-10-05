Мобілізація в Україні 2024 — чи можуть призвати чоловіка, якщо дружина у ЗСУ

Жінка в складі ЗСУ. Фото: "Голос України"

Чоловік має право на відстрочку за наявності дружини, яка служить в армії, тільки за умови наявності неповнолітніх дітей. До того ж, відстрочка надається тільки тоді, коли дружина є частиною ЗСУ, а не поліції чи ДСНС.

Про це розповіла адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

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В українській армії служать не тільки чоловіки, а й жінки. Юристка Катерина Аніщенко прокоментувала можливість ситуації, коли дружина служить в армії — чи можуть мобілізувати її чоловіка.

За словами Аніщенко, відстрочка для чоловіка, чия дружина служить в ЗСУ, можлива лише за однієї умови — коли ця сім’я має неповнолітніх дітей.

Саме для догляду за дітьми чоловіку й нададуть відстрочку.

Норма закону стосується тільки ЗСУ

Крім того, наголосила правниця, важливо відзначити, що така відстрочка надається лише за умови, що жінка служить саме у складі Збройних сил України.

Бо якщо вона служить в Національній поліції чи ДСНС — право на відстрочку її чоловік не отримає.

"Ці служби також виконують свої обов'язки під час воєнного стану, але це не є підставою для отримання чоловіком відстрочки", — підкреслила Катерина Аніщенко.

Нагадаємо, що ми раніше писали про те, що змінилося в мобілізації жінок 2024 року.

Додамо, що в Україні найбільше жінок в армії серед країн-членів НАТО.