Мобилизация в Украине 2024 - могут ли призвать мужа, если жена в ВСУ

Женщина в составе ВСУ. Фото: "Голос України"

Мужчина имеет право на отсрочку при наличии жены, которая служит в армии, только при наличии несовершеннолетних детей. К тому же отсрочка предоставляется только тогда, когда жена является частью ВСУ, а не полиции или ГСЧС.

Об этом рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.

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В украинской армии служат не только мужчины, но женщины. Юристка Екатерина Анищенко прокомментировала возможность ситуации, когда жена служит в армии — могут мобилизовать ее мужа.

По словам Анищенко, отсрочка для мужа, чья жена служит в ВСУ, возможна только при одном условии — когда у этой семьи есть несовершеннолетние дети.

Именно по уходу за детьми мужчине и предоставят отсрочку.

Норма закона касается только ВСУ

Кроме того, подчеркнула юрист, важно отметить, что такая отсрочка предоставляется только при условии, что женщина служит именно в составе Вооруженных сил Украины.

Если она служит в Национальной полиции или ГСЧС — право на отсрочку ее муж не получит.

"Эти службы также выполняют свои обязанности во время военного положения, но это не является основанием для получения мужем отсрочки", — подчеркнула Екатерина Анищенко.

Напомним, что мы ранее писали о том, что изменилось в мобилизации женщин в 2024 году.

Добавим, что в Украине больше всего женщин в армии среди стран -членов НАТО.