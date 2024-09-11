На Черкащині суд дав три роки чоловіку, який ховався від ТЦК на заробітках

Судове засідання. Ілюстративне фото: court.gov.ua

У Черкаській області чоловік відмовився від мобілізації та рік ховався від співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтриимки. Його засудили до трьох років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що чоловік 14 серпня 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації.

Військовозобов'язаному вручили повістку, проте він так і не прийшов до ТЦК. Натомість він поїхав на заробітки до Миколаївської та Кіровоградської областей.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що дійсно "було вручено повістку про необхідність явки до центру комплектування, однак він на вказану дату не з`явився, оскільки перебував у стані алкогольного сп'яніння.

При цьому про причину неявки не повідомив, за повторною повісткою в центр не з`явився".

Рішення суду

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним в ухиленні від військової служби.

Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі.