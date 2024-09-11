В Черкасской области суд дал три года мужчине, который скрывался от ТЦК на заработках

Судебное заседание. Иллюстративное фото: court.gov.ua

В Черкасской области мужчина отказался от мобилизации и год скрывался от сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что мужчина 14 августа 2023 прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к мобилизации.

Военнообязанному вручили повестку, однако он так и не пришел в ТЦК. Зато он поехал на заработки в Николаевскую и Кировоградскую области.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он пояснил, что действительно "была вручена повестка о необходимости явки в центр комплектования, однако он на указанную дату не явился, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.

При этом о причине неявки не сообщил, за повторной повесткой в центр не явился.

Решение суда

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным в уклонении от военной службы.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.