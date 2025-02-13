Суд засудив чоловіка на три роки за ухилення від мобілізації

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Львівській області покарали в суді жителя Львова за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік раніше проходив військово-лікарську комісію, проте, відмовився від повістки.

Про це йдеться у вироку Турківського районного суду Львівської області, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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За матеріалами справи, обвинувачений, будучи військовозобов’язаним, у лютому 2024 року пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. Йому було вручено повістку з вимогою з’явитися для відправки у військову частину, однак чоловік відмовився її отримувати та не прибув до військкомату.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину, пояснивши, що має проблеми із зором та доглядає за братом з інвалідністю. Проте суд встановив, що ці обставини не є підставою для відстрочки, а ухилення від мобілізації під час воєнного стану становить значну суспільну небезпеку.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Нагадаємо, в Житомирі розглядали справу в суді військовослужбовця, якого звинуватили у смертельній ДТП.

А на Львівщині військовослужбовець судився з військовою частиною через те, що там не розглянули належним чином рапорт про догляд за матір'ю.