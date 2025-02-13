Суд осудил мужчину на три года за уклонение от мобилизации

Судейский молоток. Фото: Freepik

Во Львовской области наказали в суде жителя Львова за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Мужчина ранее проходил военно-врачебную комиссию, однако отказался от повестки.

Об этом говорится в приговоре Турковского районного суда Львовской области, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Мужчина отказался от повестки и оказался в суде

По материалам дела, обвиняемый, будучи военнообязанным, в феврале 2024 года прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе. Ему была вручена повестка с требованием явиться для отправки в воинскую часть, однако мужчина отказался ее получать и не прибыл в военкомат.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину, объяснив, что имеет проблемы со зрением и ухаживает за братом с инвалидностью. Однако суд установил, что эти обстоятельства не являются основанием для отсрочки, а уклонение от мобилизации во время военного положения представляет значительную общественную опасность.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, в Житомире рассматривали дело в суде военнослужащего, которого обвинили в смертельном ДТП.

А на Львовщине военнослужащий судился с воинской частью из-за того, что там не рассмотрели должным образом рапорт об уходе за матерью.