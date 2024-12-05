Скандали з ТЦК — Лубінець розкрив механізм боротьби зі свавіллям військкоматів

Лубінець пояснив, як вирішується проблема свавілля ТЦК — відео
Офіс омбудсмана України для вирішення проблем мобілізації організовує зустрічі з представниками Територіальних центрів комплектування (ТЦК). До цього процесу також залучені правоохоронці та представники громадськості.
Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець в четвер, 6 грудня.
Як вирішується проблеми з ТЦК
Лубінець зазначив, що зустрічі у форматі круглих столів з працівниками ТЦК, правоохоронцями та представниками громадськості відбуваються вже орієнтовно місяць на рівні різних регіонів. До них долучають також адвокатів.
"Розбираємо ті випадки мобілізації, які відбувалися в конкретній області, напрацьовуємо рекомендації й на майбутнє ставимо умови, щоб більше ганебних випадків не відбувалося", — сказав омбудсман.
Уповноважений Верховної Ради наголосив, що до перемоги України у війні проблеми з ТЦК залишатимуться і надалі.
"Користуючись нагодою, вкотре звертаюся до тих органів влади, які займаються мобілізацією: проце мобілізації має відбуватися виключно на підставі діючого законодавства України", — підсумував Лубінець.
Раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна не перемогла проблему "бусифікації" під час мобілізації громадян. Також омбудсман пояснив відмову видавати паспорти українцям за кордоном.
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