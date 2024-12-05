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Лубінець пояснив, як вирішується проблема свавілля ТЦК — відео

5 грудня 2024 16:33
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Скандали з ТЦК — Лубінець розкрив механізм боротьби зі свавіллям військкоматів
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець . Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Офіс омбудсмана України для вирішення проблем мобілізації організовує зустрічі з представниками Територіальних центрів комплектування (ТЦК). До цього процесу також залучені правоохоронці та представники громадськості.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець в четвер, 6 грудня.

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Лубінець зазначив, що зустрічі у форматі круглих столів з працівниками ТЦК, правоохоронцями та представниками громадськості відбуваються вже орієнтовно місяць на рівні різних регіонів. До них долучають також адвокатів.

"Розбираємо ті випадки мобілізації, які відбувалися в конкретній області, напрацьовуємо рекомендації й на майбутнє ставимо умови, щоб більше ганебних випадків не відбувалося", — сказав омбудсман.

Уповноважений Верховної Ради наголосив, що до перемоги України у війні проблеми з ТЦК залишатимуться і надалі.

"Користуючись нагодою, вкотре звертаюся до тих органів влади, які займаються мобілізацією: проце мобілізації має відбуватися виключно на підставі діючого законодавства України", — підсумував Лубінець.

Раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна не перемогла проблему "бусифікації" під час мобілізації громадян. Також омбудсман пояснив відмову видавати паспорти українцям за кордоном.

мобілізація Дмитро Лубінець омбудсмен ТЦК та СП військовозобов'язані

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