Скандали з ТЦК — Лубінець розкрив механізм боротьби зі свавіллям військкоматів

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець . Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Офіс омбудсмана України для вирішення проблем мобілізації організовує зустрічі з представниками Територіальних центрів комплектування (ТЦК). До цього процесу також залучені правоохоронці та представники громадськості.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець в четвер, 6 грудня.

Читайте також:

Як вирішується проблеми з ТЦК

Лубінець зазначив, що зустрічі у форматі круглих столів з працівниками ТЦК, правоохоронцями та представниками громадськості відбуваються вже орієнтовно місяць на рівні різних регіонів. До них долучають також адвокатів.

"Розбираємо ті випадки мобілізації, які відбувалися в конкретній області, напрацьовуємо рекомендації й на майбутнє ставимо умови, щоб більше ганебних випадків не відбувалося", — сказав омбудсман.

Уповноважений Верховної Ради наголосив, що до перемоги України у війні проблеми з ТЦК залишатимуться і надалі.

"Користуючись нагодою, вкотре звертаюся до тих органів влади, які займаються мобілізацією: проце мобілізації має відбуватися виключно на підставі діючого законодавства України", — підсумував Лубінець.

Раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна не перемогла проблему "бусифікації" під час мобілізації громадян. Також омбудсман пояснив відмову видавати паспорти українцям за кордоном.