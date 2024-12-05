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Лубинец объяснил, как решается проблема произвола ТЦК — видео

5 декабря 2024 16:33
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Скандалы с ТЦК — Лубинец раскрыл механизм борьбы с произволом военкоматов
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец Фото: Новости.LIVE / Игорь Кузнецов
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Офис омбудсмана Украины для решения проблем мобилизации организует встречи с представителями Территориальных центров комплектования (ТЦК). В этот процесс также привлечены правоохранители и представители общественности.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в четверг, 6 декабря.

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Лубинец отметил, что встречи в формате круглых столов с работниками ТЦК, правоохранителями и представителями общественности проходят уже ориентировочно месяц на уровне разных регионов. К ним привлекаются также адвокаты.

"Разбираем те случаи мобилизации, которые происходили в конкретной области, нарабатываем рекомендации и на будущее ставим условия, чтобы больше позорных случаев не было", — сказал омбудсман.

Уполномоченный Верховной Рады подчеркнул, что до победы Украины в войне проблемы с ТЦК будут оставаться и дальше.

"Пользуясь случаем, еще раз обращаюсь к тем органам власти, которые занимаются мобилизацией: процесс мобилизации должен происходить исключительно на основании действующего законодательства Украины", — подытожил Лубинец.

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина не победила проблему "бусификации" во время мобилизации граждан. Также омбудсман объяснил отказ выдавать паспорта украинцам за границей.

мобилизация Дмитрий Лубинец омбудсмен ТЦК и СП военнообязанные

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