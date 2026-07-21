Лубінець: до 90% випадків мобілізації відбувається з порушенням прав людини

Дмитро Лубінець і військові. Колаж: Новини.LIVE

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що більшість випадків мобілізації в Україні супроводжуються порушеннями прав громадян. За його словами, проблему можна вирішити лише через повну прозорість роботи територіальних центрів комплектування та посилення відповідальності за незаконні дії.

Про це омбудсмен розповів в інтерв’ю Новини.LIVE.

Лубінець заявив про системні порушення під час мобілізації

Уповноважений з прав людини наголосив, що насамперед необхідно створити при Міністерстві оборони окрему робочу групу, яка напрацює зміни до процедури мобілізації. Омбудсмен також звернув увагу на проблему нагрудних камер працівників ТЦК. За його словами, вони часто не працюють або відеозаписи зникають саме тоді, коли виникають скарги на можливі порушення.

"Ці нагрудні камери не повинні просто бути в кожного, вони повинні працювати. Дуже часто нам не дають відео, тому що його там немає", — сказав Лубінець.

За його словами, відсутність відеофіксації лише посилює недовіру громадян до мобілізаційного процесу. Окремо Лубінець розкритикував практику доставлення громадян до територіальних центрів комплектування без належного оформлення документів та без участі правоохоронців.

"Приміщення ТЦК фактично перетворилися на місцеві вольності. Туди без жодних законних підстав доставляють людей", — заявив омбудсмен.

Лубінець також навів власну оцінку масштабів проблеми.

"90 до 10. Я бачу зараз, що приблизно на 10% усе зроблено відповідно до процедури. 90% — це пряме порушення прав громадян України", — наголосив він.

Серед запропонованих змін омбудсмен назвав заборону використання балаклав працівниками ТЦК, обов’язкове носіння шевронів із позначенням військової частини та встановлення камер відеоспостереження у всіх приміщеннях ТЦК. Водночас Лубінець зазначив, що правоохоронні органи вже відкривають кримінальні провадження за матеріалами його офісу.

Як повідомляли Новини.LIVE, останніми місяцями в Україні дедалі частіше фіксують випадки порушення прав громадян під час мобілізаційних заходів. Через суспільний резонанс омбудсмен Дмитро Лубінець неодноразово закликав змінити роботу ТЦК та посилити контроль за їхньою діяльністю.

Як повідомляли Новини.LIVE, Військова служба правопорядку провела 561 раптову перевірку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки по всій Україні. За результатами інспекцій, зокрема у ТЦК, які раніше перевіряла Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, було зафіксовано 208 порушень законодавства та службових вимог.