Коли з туберкульозом не мобілізують

Сама по собі туберкульозна хвороба не є однозначною підставою для звільнення від військової служби. Військово-лікарська комісія має визначити ступінь захворювання, після чого у ТЦК буде ухвалене відповідне рішення.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Карпенко.

Туберкульоз на ВЛК

Військовозобов’язані громадяни, які мають серйозні проблеми зі здоров’ям, можуть бути визнані непридатними до військової служби, навіть у воєнний час.

До юристів звернувся громадянин, який перебуває на лікарняному в зв`язку з захворюванням на туберкульоз.

Він поцікавився, чи можуть йому надати відстрочку від мобілізації на підставі цього діагнозу, особливо зважаючи на курси протитуберкульозної хіміотерапії, які він проходить.

"Ступінь порушення функцій вашого організму та придатність до військової служби визначає тільки військово-лікарська комісія", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Андрій Карпенко.

Яким може бути рішення комісії

За словами юриста, стаття 2 ВЛК, яка включає такі захворювання, як туберкульоз органів дихання, підтверджений або не підтверджений бактеріологічно та гістологічно А15-А16; туберкульоз нервової системи А17; туберкульоз інших органів А18; міліарний туберкульоз А19 — надає право на різні рішення військово-лікарської комісії.

Так, у статті 2-а йдеться про те, що за певних форм і стадій туберкульозу громадянин може бути визнаний повністю непридатним до військової служби.

Стаття 2-б говорить про те, що військовозобов’язаного можуть бути визнаним непридатним, але із переоглядом через 6 місяців.

А стаття 2-в визначає хворого на туберкульоз придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони тощо.

