Главная ТЦК Лечение туберкулеза — каким будет решение ТЦК

Лечение туберкулеза — каким будет решение ТЦК

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 21:15
Когда с туберкулезом не мобилизируют
Диагностирование туберкулеза. Фото: Медицинский центр ОН Клиник

Сама по себе туберкулезная болезнь не является однозначным основанием для освобождения от военной службы. Военно-врачебная комиссия должна определить степень заболевания, после чего в ТЦК будет принято соответствующее решение.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Андрей Карпенко.

Туберкулез на ВВК

Военнообязанные граждане, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем, могут быть признаны непригодными к военной службе, даже в военное время.

К юристам обратился гражданин, который находится на больничном в связи с заболеванием туберкулезом.

Он поинтересовался, могут ли ему предоставить отсрочку от мобилизации на основании этого диагноза, особенно учитывая курсы противотуберкулезной химиотерапии, которые он проходит.

"Степень нарушения функций вашего организма и пригодность к военной службе определяет только военно-врачебная комиссия", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Андрей Карпенко.

Каким может быть решение комиссии

По словам юриста, статья 2 ВВК, которая включает такие заболевания, как туберкулез органов дыхания, подтвержденный или не подтвержденный бактериологически и гистологически А15-А16; туберкулез нервной системы А17; туберкулез других органов А18; милиарный туберкулез А19 — предоставляет право на различные решения военно-врачебной комиссии.

Так, в статье 2-а говорится о том, что при определенных форм и стадий туберкулеза гражданин может быть признан полностью непригодным к военной службе.

Статья 2-б говорит о том, что военнообязанный может быть признан непригодным, но с переосвидетельствованием через 6 месяцев.

А статья 2-в определяет больного туберкулезом годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны и тому подобное.

Напомним, мы ранее писали о том, какие дерматологические заболевания могут стать основанием для непригодности или ограниченной годности к военной службе.

Добавим, мы сообщали о том, какие патологии суставов и костей дают право не служить в ВСУ.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
