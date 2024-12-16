Лікарка ВЛК не задекларувала майна на 7,5 млн грн

Лікарка ВЛК не задекларувала майно — як її покарав суд
Хмельницький міськрайонний суд визнав завідувачку неврологічного відділення Хмельницької міської лікарні та членкиню військово-лікарської комісії (ВЛК) винною у декларуванні недостовірної інформації. Вона умисно не вказала майно та доходи загальною вартістю 7,5 млн грн у своїй декларації за 2023 рік.
Про це йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду від 11 грудня.
Про кого йдеться
Як пише Zaxid.net, йдеться про Теофілію Гречко.
Що відомо про приховане майно
Серед невказаних у декларації активів:
- 16 земельних ділянок;
- 4 житлові будинки та 3 будинки садибного типу;
- rвартира площею 47,7 м² вартістю 2,2 млн грн;
- садовий будинок;
- автомобіль Skoda Fabia 2013 року випуску вартістю 267 тис. грн.
Також обвинувачена не задекларувала понад 3 млн грн доходів.
Рішення суду
Суддя Тетяна Бацуца врахувала, що Гречко повністю визнала свою провину, щиро розкаялася та має пом’якшувальні обставини — вона є вдовою та виховує двох неповнолітніх дітей.
За рішенням суду, Гречко призначено штраф у розмірі 68 тис. грн та позбавлення права обіймати посади у військово-лікарських комісіях строком на 1 рік.
Разом з тим, рішення може бути оскаржене в апеляційному суді.
Що відомо про Гречко
Згідно з даними моніторингового сервісу Опендатабот, Гречко зареєстрована як власниця двох підприємств ТОВ "Енергія плюс-ХМ", яке займається оптовою торгівлею, а також ТОВ "Проскурівбудмонтаж", яке проводить електромонтажні роботи.
Раніше, у 2019 році, за заслуги в медицині вона отримала звання "Заслужений лікар України".
Нагадаємо, до 5 лютого громадяни, яких було визнано обмежено придатними, повинні пройти повторну військово-лікарську комісію.
Також військовослужбовець має право подати рапорт про направлення на ВЛК через проблеми зі здоров'ям. Командування зобов'язане розглянути його протягом 48 годин.
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