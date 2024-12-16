Врач ВЛК не задекларировала имущества на 7,5 млн грн

Военнообязанные проходят ВВК. Фото: ЧасПік

Хмельницкий горрайонный суд признал заведующую неврологическим отделением Хмельницкой городской больницы и члена военно-врачебной комиссии (ВВК) виновной в декларировании недостоверной информации. Она намеренно не указала имущество и доходы общей стоимостью 7,5 млн грн в своей декларации за 2023 год.

Об этом говорится в приговоре Хмельницкого горрайонного суда от 11 декабря.

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О ком идет речь

Как пишет Zaxid.net, речь идет о Теофилии Гречко.

Что известно о скрытом имуществе

Среди неуказанных в декларации активов:

16 земельных участков;

4 жилых дома и 3 дома усадебного типа;

rвартира площадью 47,7 м² стоимостью 2,2 млн грн;

садовый дом;

автомобиль Skoda Fabia 2013 года выпуска, стоимостью 267 тыс. грн.

Также обвиняемая не задекларировала более 3 млн грн доходов.

Решение суда

Судья Татьяна Бацуца учла, что Гречко полностью признала свою вину, искренне раскаялась и имеет смягчающие обстоятельства — она вдова и воспитывает двоих несовершеннолетних детей.

По решению суда, Гречко назначен штраф в размере 68 тыс. грн и лишение права занимать должности в военно-врачебных комиссиях сроком 1 год.

Вместе с тем решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

Что известно о Гречко

Согласно данным мониторингового сервиса Опендатабот, Гречко зарегистрирована как владелица двух предприятий ООО "Энергия плюс-ХМ", занимающегося оптовой торговлей, а также ООО "Проскуровстроймонтаж", проводящего электромонтажные работы.

Ранее, в 2019 году, за заслуги в медицине она получила звание "Заслуженный врач Украины".

Напомним, до 5 февраля граждане, признанные ограниченно годными, должны пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Также военнослужащий имеет право подать рапорт о направлении на ВЛК из-за проблем со здоровьем. Командование должно рассмотреть его в течение 48 часов.