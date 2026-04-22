Курсантка відмовилася вчитися у ВВНЗ: ТЦК має право призвати

Примусова мобілізація жінок в Україні не відбувається. Але існує один-єдиний виняток, коли громадянку можуть призвати до лав ЗСУ. Це відбувається тоді, коли курсантка за власним бажанням відмовляється навчатися у військовому виші.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Навчання у військовому виші

В Україні функціонує система військових навчальних закладів. Це можуть бути як заклади передвищої, так і вищої освіти, військові університети та академії.

Навчатися у таких закладах мають право не тільки громадяни чоловічої статі. Українські жінки також можуть вступати і проходити процес навчання у військових університетах, попри те, що вони не мають жодного військового обов’язку.

До юристів звернулася громадянка, яка навчається у військовому виші. Вона поцікавилася, що чекає на неї у випадку добровільного відрахування з університету, зокрема, чи можуть її мобілізувати в ЗСУ.

Примусова мобілізація жінок

Юристи пояснили, що, з одного боку, примусова мобілізація жінок в Україні не відбувається. Але, з іншого, існує один-єдиний виняток із цього правила, і він якраз пов’язаний із курсантками військових вишів.

Але для початку, підкреслив юрист Владислав Дерій, постане питання фінансового характеру. Дерій зазначив: "Вам доведеться відшкодувати вартість навчання".

А от далі, підкреслив юрист, йтиметься уже і про мобілізацію. Владислав Дерій запевнив: "Якщо у Вас не буде підстав для звільнення з військової служби згідно пункту 3 частини 5 статті 26 ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу", Вас направлять до військової частини для подальшого проходження військової служби за призовом під час мобілізації".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи має право військовий на відпустку для сесії у виші.

Військовослужбовець не може взяти під час служби у ЗСУ відпустку для навчання на заочному відділенні вищого навчального закладу. Відпустки надаються тільки планові чи позапланові, за сімейними обставинами.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи може мобілізований громадянин вступити на навчання у військовий виш.

Військовослужбовець, якого мобілізували до ЗСУ, може вступити до військового вишу і перевестись туди на навчання. Але у деяких випадках мобілізованому можуть і відмовити у навчанні.