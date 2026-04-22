Курсантка отказалась учиться в ВВУЗе: ТЦК имеет право призвать

Дата публикации 22 апреля 2026 21:40
Украинские курсантки. Фото: pdau.edu.ua

Принудительная мобилизация женщин в Украине не происходит. Но существует одно-единственное исключение, когда гражданку могут призвать в ряды ВСУ. Это происходит тогда, когда курсантка по собственному желанию отказывается учиться в военном вузе.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Обучение в военном вузе

В Украине функционирует система военных учебных заведений. Это могут быть как учреждения предвысшего, так и высшего образования, военные университеты и академии.

Учиться в таких заведениях имеют право не только граждане мужского пола. Украинские женщины также могут поступать и проходить процесс обучения в военных университетах, несмотря на то, что они не имеют никакой воинской обязанности.

К юристам обратилась гражданка, которая учится в военном вузе. Она поинтересовалась, что ждет ее в случае добровольного отчисления из университета, в частности, могут ли ее мобилизовать в ВСУ.

Принудительная мобилизация женщин

Юристы объяснили, что, с одной стороны, принудительная мобилизация женщин в Украине не происходит. Но, с другой, существует одно-единственное исключение из этого правила, и оно как раз связано с курсантками военных вузов.

Но для начала, подчеркнул юрист Владислав Дерий, встанет вопрос финансового характера. Дерий отметил: "Вам придется возместить стоимость обучения".

А вот дальше, подчеркнул юрист, речь пойдет уже и о мобилизации. Владислав Дерий заверил: "Если у Вас не будет оснований для увольнения с военной службы согласно пункту 3 части 5 статьи 26 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", Вас направят в воинскую часть для дальнейшего прохождения военной службы по призыву по мобилизации".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, имеет ли право военный на отпуск для сессии в вузе.

Военнослужащий не может взять во время службы в ВСУ отпуск для обучения на заочном отделении высшего учебного заведения. Отпуска предоставляются только плановые или внеплановые, по семейным обстоятельствам.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, может ли мобилизованный гражданин поступить на обучение в военный вуз.

Военнослужащий, которого мобилизовали в ВСУ, может поступить в военный вуз и перевестись туда на обучение. Но в некоторых случаях мобилизованному могут и отказать в обучении.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
