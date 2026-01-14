Веніславський заявив, що більшість критики ТЦК створена ШІ

Федір Веніславський. Фото: УНІАН

Народний депутат України Федір Веніславський відреагував на критичні зауваження про територіальні центри комплектування. За його словами, переважна кількість з них — продукт штучного інтелекту.

Про це Федір Веніславський повідомив у Верховній Раді у середу, 14 січня.

Зауваження щодо ТЦК

"Як сьогодні можна подивитися в засобах масової інформації, переважна кількість критичних зауважень про діяльність ТЦК та СП — це продукт діяльності штучного інтелекту", — заявив Веніславський.

За його словами, українці повинні бути в цьому свідомі. Нардеп каже, що удосконалювати і забезпечити справедливість мобілізації — це пріоритет номер один.

Нагадаємо, депутат Єгор Чернєв повідомив про розробку законопроєкту щодо підвищення зарплат для ЗСУ при підписанні та перепідписанні нових контрактів.

Крім того, Верховна Рада вирішила продовжити термін мобілізації до 4 травня.