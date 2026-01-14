Вениславский заявил, что большая часть критики ТЦК создана ИИ

Федор Вениславский. Фото: УНИАН

Народный депутат Украины Федор Вениславский отреагировал на критические замечания о территориальных центрах комплектования. По его словам, подавляющее количество из них — продукт искусственного интеллекта.

Об этом Федор Вениславский сообщил в Верховной Раде в среду, 14 января.

Замечания по ТЦК

"Как сегодня можно посмотреть в средствах массовой информации, подавляющее количество критических замечаний о деятельности ТЦК и СП — это продукт деятельности искусственного интеллекта", — заявил Вениславский.

По его словам, украинцы должны быть в этом сознательны. Нардеп говорит, что совершенствовать и обеспечить справедливость мобилизации — это приоритет номер один.

Напомним, депутат Егор Чернев сообщил о разработке законопроекта по повышению зарплат для ВСУ при подписании и переподписании новых контрактов.

Кроме того, Верховная Рада решила продлить срок мобилизации до 4 мая.