Вениславский заявил, что большая часть критики ТЦК создана ИИ

Критические замечания о ТЦК — Вениславский заявил об ИИ
Народный депутат Украины Федор Вениславский отреагировал на критические замечания о территориальных центрах комплектования. По его словам, подавляющее количество из них — продукт искусственного интеллекта.
Об этом Федор Вениславский сообщил в Верховной Раде в среду, 14 января.
Замечания по ТЦК
"Как сегодня можно посмотреть в средствах массовой информации, подавляющее количество критических замечаний о деятельности ТЦК и СП — это продукт деятельности искусственного интеллекта", — заявил Вениславский.
По его словам, украинцы должны быть в этом сознательны. Нардеп говорит, что совершенствовать и обеспечить справедливость мобилизации — это приоритет номер один.
Напомним, депутат Егор Чернев сообщил о разработке законопроекта по повышению зарплат для ВСУ при подписании и переподписании новых контрактов.
Кроме того, Верховная Рада решила продлить срок мобилизации до 4 мая.
Читайте Новини.LIVE!