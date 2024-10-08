Мобілізація без ТЦК — комбриг Охріменко відреагував на нововведення

Командир 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, полковник Олександр Охріменко. Фото: пресслужба ОМБр

Керівництво Збройних сил України ухвалило правильне рішення щодо надання можливості бойовим частинам рекрутувати особовий склад, оминаючи Територіальні центри комплектування (ТЦК). Це значно підвищить мотивацію новобранців.

Про це заявив командир 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців Олександр Охріменко в інтерв'ю Главкому.

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За словами Охріменка, нещодавно керівництвом ЗСУ було прийнято правильне рішення, яке дозволяє бойовим частинам напряму рекрутувати особовий склад, оминаючи ТЦК.

Він підкреслив, що новий механізм надає кандидатам можливість напряму звертатися до військової частини, проходити співбесіду, медкомісію та отримати направлення на підготовку в навчальному центрі.

"Кандидат, який має бажання проходити службу з тим командиром частини, батальйону, дивізіону, яких він знає і яким довіряє, прибуває до військової частини, отримує направлення на ВЛК від цієї частини, проходить співбесіду — і буде зарахований до списків цієї військової частини. Все, він — наш військовослужбовець", — сказав полковник.

Військовий додав, що після того чоловіка направляють у відрядження до навчального центру, де він проходить базову підготовку і після повертається до нашої частини, до тих підрозділів, які перебувають на відновленні.

"Коли відбудеться доукомплектація особовим складом, ці підрозділи пройдуть злагодження відділень, взводів, рот. Це час, щоб притертися до колективу", — зазначив комбриг.

Це нововведення, на думку Охріменка, значно підвищить мотивацію новобранців і дозволить комплектувати частини необхідними фахівцями.

Нагадаємо, починаючи з жовтня 2024 року, громадяни, які добровільно виявили бажання доєднатися до лав Сил оборони України, можуть самостійно обирати військову частину або підрозділ і отримати від командира направлення на проходження ВЛК. Тобто тепер в країні змінився формат мобілізації, який дозволяє оминати ТЦК і служити саме там, де бажає людина.

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