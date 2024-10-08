Мобилизация без ТЦК — комбриг Охрименко отреагировал на нововведение

Командир 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, полковник Александр Охрименко. Фото: прессслужба ОМБр

Руководство Вооруженных Сил Украины приняло правильное решение о предоставлении возможности боевым частям рекрутировать личный состав, минуя Территориальные центры комплектования (ТЦК). Это значительно повысит мотивацию новобранцев.

Об этом заявил командир 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев Александр Охрименко в интервью Главкому.

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По словам Охрименко, недавно руководством ВСУ было принято правильное решение, позволяющее боевым частям напрямую рекрутировать личный состав, минуя ТЦК.

Он подчеркнул, что новый механизм дает кандидатам возможность напрямую обращаться в воинскую часть, проходить собеседование, медкомиссию и получить направление на подготовку в учебном центре.

"Кандидат, желающий проходить службу с тем командиром части, батальона, дивизиона, которых он знает и которым доверяет, прибывает в воинскую часть, получает направление на ВВК от этой части, проходит собеседование — и будет зачислен к спискам этой воинской части. Все, он — наш военнослужащий", — сказал полковник.

Военный добавил, что после этого мужчину направляют в командировку в учебный центр, где он проходит базовую подготовку и затем возвращается в часть, в те подразделения, которые находятся на восстановлении.

"Когда состоится доукомплектация личным составом, эти подразделения пройдут слаживание отделений, взводов, рот. Это время, чтобы притереться к коллективу", — отметил комбриг.

Это нововведение, по мнению Охрименко, значительно повысит мотивацию новобранцев и позволит комплектовать части необходимыми специалистами.

Напомним, начиная с октября 2024 года граждане, добровольно изъявившие желание присоединиться к рядам Сил обороны Украины, могут самостоятельно выбирать воинскую часть или подразделение и получить от командира направления на прохождение ВВК. То есть теперь в стране изменился формат мобилизации, позволяющий обходить ТЦК и служить именно там, где желает человек.

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